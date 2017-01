HOBRO: Kort tid efter at to mænd brød ind i tandlægeklinikken Din Tandlæge på Banegårdsvej i Hobro natten til onsdag klokken 00.35, blev to mænd stoppet og anholdt af en politipatrulje i en Peugeot personbil.

De overnattede i arresten i Aalborg og her onsdag formiddag bliver de afhørt for at afgøre om der er grundlag for at fremstille dem i et grundlovsforhør senere på dagen.

Ifølge efterforsker Preben Møller hos Nordjyllands Politi blev der nemlig fundet effekter på de to mænd samt i deres bil, der stammer fra andre indbrud.

Der er tale om en mand på 20 år, der ikke er tilmeldt folkeregistret samt en 21 mand fra Aalborg. Begge er ifølge Preben Møller kendt af politiet i forvejen.

Umiddelbat er der ikke stjålet nogen ting ved indbruddet i tandlægeklinikken i Hobro, selv om de to mænd både har været inde i foyeren og receptionen.