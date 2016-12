DRONNINGLUND: To mænd er blevet idømt sammenlagt 19 års fængsel for besiddelse af knap fire kilo amfetamin, som skulle sælges videre.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

42-årige Flemming Nielsen fik den længste straf på 11 års fængsel. Straffen var en såkaldt fællesstraf, da han havde knap fire års reststraf fra en tidligere dom på otte års fængsel for besiddelse af 10 kilo narko.

44-årig Yen Nguyen, der er vietnamesisk statsborger, fik otte års fængsel, som også indeholdt reststraf fra en tidligere narkodom. Han fik desuden en betinget udvisning af landet.

Gemte narko i kofanger

De store mængder narko blev fundet af Nordjyllands Politi i februar hos en tredje mand på en adresse i Dronninglund. Tredjemanden blev tidligere på året idømt knap fem års fængsel i sagen, og hans vidneforklaring blev afgørende i sagen mod de to mænd, der nu er dømt.

Sagen tog nemlig sit udspring, da politiet ransagede Flemming Nielsens adresse. Sammen med omkring et gram amfetamin fandt politiet en seddel, hvorpå adressen i Dronninglund stod skrevet. Det vækkede mistanken hos politiet, der kørte til adressen og fandt 3,7 kilo amfetamin.

Beboeren på adressen tilstod straks besiddelsen af narkoen og forklarede, at det var bragt dertil af de to dømte. Tredjemanden forklarede også, at de to mænd var kommet i to biler, og havde bedt ham om at skille kofangeren ad på den ene af bilerne.

I kofangeren lå flere poser med amfetamin, som han blev bedt om at opbevare.

Nægtede ethvert kendskab

Ved hjælp af teleoplysninger og sms-beskeder kunne politiet fastslå, at de to dømte havde været på adressen i Dronninglund det pågældende tidspunkt. Det benægtede de to dømte heller ikke, men til gengæld nægtede de ethvert kendskab til de mange kilo amfetamin.

I stedet forklarede de, at de blot var på adressen for at få deres bil repareret, fortæller Kim Kristensen.

Den forklaring troede Retten i Hjørring dog ikke på, og retten lagde i stedet vægt på vidneforklaringen fra den tredje mand samt tekniske beviser. Prøver fra de amfetamin, der blev fundet i den 42-åriges bil viste nemlig, at der var tale om det samme stof som blev fundet i Dronninglund.

Den 42-årige blev desuden dømt for en række andre forhold - blandt andet tyveri og bedrager samt overtrædelse af færdselsloven.

Begge mænd ankede dommen på stedet.