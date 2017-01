FJERRITSLEV: Torsdag aften udbrød der brand i en lade på Damgårdsvej i Klim vest for Fjerritslev, hvor der var opmagasineret en del ting fra et dødsbo. En nabo så noget lys i laden og slog alarm.

Branden blev opdaget lige før klokken 18.

Ifølge politiet viste det sig at være to mindreårige piger, som havde tændt bål inde i laden. Angiveligt havde de indrettet en slags hule i laden, og da det var koldt, havde de forsøgt at få varmen ved at tænde bål indendørs, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Ilden fra bålet havde bredt sig i laden, og Nordjyllands Beredskab blev alarmeret og måtte slukke branden.

Det var altså i "kådhed", pigerne kom til at starte branden, mener politiet.

De to piger, begge 12 år, blev taget med til afhøring hos politiet i Hjørring. Her erkendte de, at de havde tændt bålet i laden. Efter afhøring blev de hentet af deres forældre.

Fjerritslev-området har tidligere været slemt plaget af en stribe påsatte brande, hvoraf en nær havde kostet en ældre dame livet. En mand er fortsat fængslet, sigtet for at have påsat de brande.

Men branden i laden torsdag aften har altså ikke noget at gøre med de mange tidligere påsatte brande, vurderer politiet.