NORDJYLLAND: Stormen Urd har nu ramt Nordjylland, og den forventes at kulminere mellem klokken 19 og klokken 22.

Det får nu både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi til at fraråde enhver unødig udkørsel.

I Nordjyllands Politikreds gælder advarsel i hvert fald indtil midnat.

I Midt- og Vestjylland ligger der mange væltede træer, og løsrevne genstande flyver rundt i luften, og gør vejen usikker for trafikanter.

Nordjyllands Politi har etableret såkaldt KSN med deltagelse af repræsentanter fra Falck, Nordjyllands Beredskab, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen på Politigården i Aalborg. Repræsentanter for disse myndigheder skal koordinere indsatsen, hvis der sker noget under stormen i Nordjylland.

Politiet opfordrer folk til at sørge for at sikre trampoliner, havemøbler eller lignende, hvis det ikke allerede er gjort.

Nordjyllands Politi kan træffes på telefon 1-1-4 under stormen. Brug kun alarm 1-1-2 ved akutte tilfælde.