ØSTER BRØNDERSLEV/BRØNDERSLEV: Fredag sidst på eftermiddagen blev en 50-årig mand fra lokalområdet sigtet af politiet for spirituskørsel, da han blev stoppet på Elmevej i Øster Brønderslev. Natten mellem lørdag og fredag var den gal på Tolstrupvej i Brønderslev. Her blev en 44-årig mand, også fra lokalområdet, sigtet for at køre spirituskørsel på Tolstrupvej. Han reddede sig endnu en sigtelse, da politiet fandt ud af, at han kørte bil i frakendelsesperioden.