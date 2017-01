SUNDERLAND: Liverpool tabte mandag et skridt i jagten på Chelsea i toppen af Premier League i fodbold.

Efter blot 2-2 ude mod et standhaftigt Sunderland-mandskab har Liverpool nu 44 point for 20 kampe. Det er fem point færre end Chelsea, som onsdag møder London-rivalerne Tottenham på udebane.

Liverpools pointtab skyldtes ikke mindst to begåede straffespark og godt spil af Sunderlands målmand.

Bundholdet Sunderland forsvarede sig også godt og havde et par gode chancer for at score mere end de to gange.

I forhold til i Liverpools sejr over Manchester City forleden sad anfører Jordan Henderson ude med en mindre skade. Det betød, at den lille kreatør Adam Lallana gled ned på midten og gav plads til angriberen Daniel Sturridge i front.

Allerede efter otte minutter var Daniel Sturridge tæt på scoring, da han blev spillet fri i feltet, men Sunderland-keeper Vito Mannone reddede flot.

Efter 20 minutter måtte Mannone dog sprælle forgæves, da Sturridge dirigerede bolden i nettet til 1-0 med et hovedstød.

Blot fire minutter efter dummede Liverpool-forsvaret sig første gang, da Georginio Wijnaldum og Ragnar Klavan på klodset vis kom i vejen for Didier Ndong, som fik et straffespark.

Jermain Defoe sendte bolden i mål til 1-1 helt ude i venstre side, hvor Liverpool-målmand Simon Mignolet lige netop ikke kunne nå den.

Kort efter mødtes de to i en ny duel, da Defoe fik en friløber mod mål, og Mignolet leverede en strålende redning.

Liverpool-forsvaret var efter indledende dominans igen på vej i opløsning, og efter et festværkeri af chancer i begge ender var alt åbent før anden halvleg.

Her følte Sunderland sig snydt for endnu et straffespark, da Emre Can efter 57 minutter havde arm på bolden i feltet.

Sunderland ville også have Liverpools føringsmål til 2-1 annulleret for offside, men den langsomme gengivelse viste, at oplægget til Sadio Mané efter hjørnespark i det 72. minut kom fra en Sunderland-spiller.

Det var senegaleserens sidste Liverpool-kamp, før han rejser til Africa Cup of Nations.

Otte minutter før tid forærede også han Sunderland et straffespark ved at sætte hånden på et direkte frispark.

På det scorede Jermain Defoe sikkert.

Trods det overraskende point ligger Sunderland fortsat under nedrykningsstregen.

