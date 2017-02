NØRAGER: To fyre på henholdsvis 17 og 18 år fra lokalområdet blev taget på fersk gerning under et indbrud i en villa på Jyllandsgade i Nørager torsdag aften klokken 22.29, oplyser Nordjyllands Politi. De to indbrudstyve erkendte desuden, at de også havde stået bag et indbrud samme sted 1. februar. På den ene gerningsmand fandt politiet desuden 100 gram hash.