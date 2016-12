REBILD: Rold Skov Orienteringsklub inviterer til en danmarkspremiere i forbindelse med det traditionsrige Tømmermændsløb 1. januar 2017 med start mellem kl. 13 og 13.30.

Løbet foregår med udgangspunkt fra Rebildcentret, og løberne skal både finde poster oven på jorden - oppe i Oplev Krat - og under jorden - nede i Thingbæk Kalkminer.

- Det er første gang nogensinde, at der tilbydes orienteringsløb under jorden i en kalkmine i Danmark, og det er kun blevet muligt takket være et godt samarbejde mellem Rebildcentret og Rold Skov Orienteringsklub, siger stævneleder Helge Søgaard.

Det hele begyndte med, at klubbens korttegnere tegnede kortet over Oplev Krat i foråret 2016. Her opstod ideen med at lave et orienteringskort over Thingbæk Kalkminer. Det underjordiske kort blev præsenteret i sensommeren og danner nu grundlag for det utraditionelle arrangement.

Løberne skal først en tur ind i minen og finde poster, hvorefter de skal løbe en sløjfe fremme i dagslyset i terrænet oven over minen. Som afslutning på banen kommer de endnu en tur ned i minen, hvor de sidste poster skal findes.

Det er 19. gang, Tømmermændsløbet arrangeres, og det har altid fundet sted nytårsdag, hvor det reelt set skyder den nye sæson i gang. Løbet plejer at samle 50-75 motionsglade folk og orienteringsløbere.

Der tilbydes fire baner af forskellig længde, og der er også en bane for dem, som bare vil gå en flot nytårstur, og som ikke har et forudgående kendskab til orienteringsløb. Barnevogn og klapvogn kan fint medtages på denne rute. Alle ruter kommer forbi posterne i kalkminen, og klubbens instruktører står parat ved start til at hjælpe alle godt i gang.

Efter løbet serveres gratis nytårssuppe, og alle er velkomne.