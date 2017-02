THISTED: Asylteltlejren hos Beredskabsstyrelsen i Thisted opretholdes for at sikre et fleksibelt indkvarteringssystem med nogle asylpladser, der kan tages i brug med kort varsel, hvis der bliver brug for det.

Det er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i et svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem Simon Kollerup (S).

I spørgsmålet beder han ministeren svare på det rimelige i at opretholde den tomme teltlejr hos Beredskabsstyrelsen.

Den blokerer for de værnepligtiges adgang til uddannelsesfaciliteter i forbindelse med deres værnepligt, blandt andet gymnastiksal og udendørs bane.

Inger Støjberg har forståelse for ønsket ønsket om, at Beredskabscentret i Thisted "fuldt ud anvendes til sit oprindelige formål", fremgår det af svaret, men hensynet til fleksibilitet i indkvarteringen af asylansøgere taler for, at teltlejren opretholdes.

Simon Kollerup er langt fra tilfreds med ministerens svar.

- Det skuffer mig, at at regeringen ikke vil byde de værnepligtige og ansatte på Beredskabscentret ordentlige forhold ved at lade tomme telte stå og fylde og gymnastiksalen være beslaglagt til ingen verdens nytte, siger han.

Konsekvensen af, at der kommer færre asylansøgere til Danmark bør være, at de tomme telte på Simons Bakke tages ned.

- Tag nu de telte ned, Inger Støjberg, lyder det fra Simon Kollerup som har svært ved at se der er risiko for en eksplosiv stigning i antallet af asylansøgere.

Derfor ser han ingen undskyldning for at lade teltene stå.

Simon Kollerup foreslår, at det kan være en del af de værnepligtiges uddannelsesforløb at reetablere lejren med kort varsel, hvis der igen bliver brug for teltene.