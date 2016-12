INDLAND: Effekterne af kommunalreformen i 2007 er svære at få øje på, mener kommunalforsker ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Roger Buch, der ikke tror på, at en ny kommunalreform vil få luft under vingerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har svært ved at se det samlede resultat fra kommunalreformen. Det har ikke givet de kæmpestore økonomiske fordele, som på nogen måde kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man ville få fordele ud af at lave endnu større kommuner, siger Roger Buch, der derimod advarer mod, at for store kommuner vil være til ulempe for lokaldemokratiet.

- Det bliver tvivlsomt overhovedet at tale om et lokaldemokrati, hvis vi forestiller os, at der i fremtiden skal være kommuner, der nærmest er på størrelse med de regioner, vi har nu, siger han.

Roger Buch peger i stedet på tværkommunale samarbejder som vejen frem for kommunerne.

- Specielt i Hovedstadsområdet, hvor kommunerne ligger tæt geografisk, er der gode muligheder for at samarbejde med nabokommunerne uden at lægge sig sammen, konstaterer forskeren og tilføjer, at de kommuner, der valgte at forblive sig selv ved reformen i 2007 ikke er for små til at løse de fleste af de kommunale opgaver.

Det er også borgmester i Hørsholm, Morten Slotveds (K), opfattelse, når han gør status 10 år efter, at Hørsholm Kommune fortsatte på egen hånd.

- Hørsholm Kommune har bevist, at vi er en handlekraftig og levedygtig kommune, som sagtens kan løse opgaverne, siger Morten Slotved.