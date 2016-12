REBILD: I øjeblikket er håndværkere så småt gået i gang med at ændre på Westernhuset ved indgangen til Rebild Bakker placeret mellem Blokhusmuseet og traktørstedet Tophuset i Rebild Bakker.

- I første omgang skal der etableres en kloakledning samt vandforsyning til bygningen, for at der kan indrettes toiletforhold for gæster fremover. Jeg har nemlig nu indgået en lejeaftale med Rebildselskabet som ejer af Westernhuset om at få råderet over det, forklarer Erik Eriksen, der siden 2002 har forpagtet Tophuset af Rebildselskabet.

- Selskabet overtog nemlig bygningen og grunden, da min oldemor Top Karen døde i 1929, tilføjer han.

Det er et behov for mere plads ind imellem ved driften af restauration i Rebild Bakker, der er årsag til den aktuelle lejeaftale.

- I øjeblikket er der nemlig kun plads til 50 gæster indenfor i Tophuset og 100 i haven om sommeren. Westernhuset er 75 kvadratmeter stort og vil fremover få plads til 50-60 gæster, påpeger Erik Eriksen.

I øjeblikket er Westernhuset et stort rum, som Rebildselskabet hidtil har benyttet til opmagasinering af sine ting i relation til afholdelse af den årlige Rebildfest 4. juli.