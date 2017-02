MORS-THY: Han har taget tilhængerne med storm, og nu har han også skrevet under på en aftale, der binder ham til Mors-Thy Håndbold i tre sæsoner frem.

Kasper Larsen, 27-årig topmålmand med meget stor andel i Mors-Thys succes i indeværende sæson, er blevet enig med klubben om at forlænge den aftale, der ellers løb til 2018, så den nu i stedet har udgang i 2020.

- Det var helt naturligt for mig at forlænge aftalen, og det er dejligt, at vi har fundet en løsning. Jeg er faldet godt til både på og uden for banen i Mors-Thy Håndbold, hvor der er god opbakning fra fans og sponsorer - generelt er klubben bare et fedt sted at være, lyder det fra Kasper Larsen.

Den tidligere BSV-målmand, der i sidste sæson blev dansk mester med midtjyderne, er på en delt førsteplads på ranglisten med redningsprocenter blandt ligaens målmænd. Og i Mors-Thy er man da også svært tilfreds med allerede nu at have en længere aftale på plads.

- Kasper er på alle måder en god fyr, som passer godt ind hos Mors-Thy Håndbold, og så kan vi jo ikke komme udenom, at han har præsteret på et meget, meget højt niveau i sin tid her, så selvfølgelig var vi interesserede i at beholde Kasper i klubben, og det er med stolthed og glæde, at det er lykkes for os, og vi nu har endnu en af vores stamspillere på plads, siger Henrik Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Håndbold.