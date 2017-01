MANNA-THISE: Manna-Thise Pensionistforening har nu taget hul på det nye års arrangementer. Bestyrelsen har for de næste tre måneder sammensat et varieret program til foreningens torsdagstræf.

Torsdagstræffene foregår i Thise Idrætsforenings Klubhus hver anden torsdag og oftest kl. 14. Næste træf er dog et aftenarrangement som foregår i Thise Forsamlingshus torsdag 26. januar kl. 18 med mad, musik og dans. Til dette arrangement kræves der til melding senest 19. januar.

Torsdag 14. februar får foreningen besøg af SeniorShoppen og Reporto Sko, her bliver der rig mulighed for at forny garderoben. Torsdag 23. februar holdes generalforsamling, og traditionen tro bliver der serveret gule ærter med tilbehør inden generalforsamlingen.

Næste træf er derefter først 16. marts, hvor der er koncert, underholdning og fællessang med Lasse Baggenæs og Amalie Thørholm.

Forårsafslutningen holdes torsdag 30. marts, her indbydes til frokost og hyggeligt samvær.