DURUP: Traditionen tro stod den igen på boksning første juledag, da BK Nordsalling for 52. gang bød på stævne i Durup Hallen.

Og de 650 fremmødte fik julesmæk for skillingen - desværre også til en af de lokale, da sværvægteren Rasmus H. Christensen åbnede anden afdeling med at blive ramt af en grim knockout.

BK Nordsalling-bokseren forsøgte at komme på benene, men måtte diffus og vaklende hurtigt finde gulvet igen, hvorfra han tydeligt groggy blev talt ud af kamplederen. Og først da han havde sundet sig, kunne han gå i ringens midte for at se kamplederen hæve armen på navnebroderen Rasmus Christensen fra BK Rollo Svendborg.

Senere i stævnet vandt de to øvrige boksere fra den arrangerende klub. Jens Kr. Kristensen vandt en slåskamp af et bokseopgør over Korsør-bokseren Mads Larsen, inden Danny Jensen sluttede med fortjent at vinde hovedkampen over den sjællandske mester, Maher Khatib, også fra Korsør AB.