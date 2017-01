MARIAGERFJORD: Ungdomsforestillingen "Traditionen Tro", der kredser om livets store spørgsmål, opføres tirsdag 31. januar i Hadsund Kulturcenter. Forestillingen er arrangeret af Teaterkredsen Mariagerfjord i samarbejde med egnens præster.

"Traditionen Tro" går tæt på tre unge og de begivenheder, der præger dem i tiden omkring konfirmationen. En skilsmisse, en døende farmor og et familieopgør vender op og ned på deres liv. Følelser, religiøse begreber og traditioner sættes i spil.

De unges diskussioner fører dem også omkring jødedom og islam.

Teater Mærkværk er kendt for at skabe teateroplevelser, der rammer lige ned i unges liv og udfordringer. Teaterforestillinger, der kan perspektivere og sætte gang i en diskussion om de problemer, unge udfordres af på vejen til at blive voksen.

Efter forestillingen er der mulighed for at snakke med skuespillerne. Forestillingen henvender sig både til unge og voksne og spilles i Hadsund Kulturcenter på dagen kl. 16 samt igen kl. 19. Begge forestillinger er til reduceret billetpris, 100 kroner. Billetter kan købes på bibliotekerne eller online på www.tkmf.dk