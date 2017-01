FREDERIKSHAVN: Træerne på Rimmens Allé har set bedre dage. Flere af dem er skadet og ved at udvikle sig til risikotræer. Derfor vil Park & Vej fælde de træer, som på nuværende tidspunkt har kritiske skader. Arbejder sker torsdag den 12. januar 2017.

Frederikshavn Kommune har ansvaret for, at borgere kan færdes sikkert på offentlige veje og stier. Derfor gennemgår Park & Vej løbende træer nær trafikerede veje og stier. I den seneste tid har blikket været rettet mod rønnetræerne langs Rimmens Allé. Enkelte af træerne trives fint, men flere er skadet, og nogle af er tæt på at udvikle sig til risikotræer.

- Det er vores ansvar at risikotræer fjernes på en sikker måde, før de skader forbipasserende, specielt når de står langs en skolevej, hvor der er meget færdsel, forklarer Naturkonsulent Jacob Markmann fra Park & Vej.

I denne omgang fjernes de træer, der har tydelige tegn på kritiske skader.

I første omgang bliver der ikke plantet nye træer.

Det er fordi, de nuværende jordbunds- og pladsforhold ikke skaber langsigtede udviklingsmuligheder for nye vejtræer.