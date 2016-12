33 hold til fodboldstævne for familier

- Men vi kan godt mærke, at stormen har haft rigtig godt fat, siger Henrik Skals.

Ud over de spærrede veje har Nordjyllands Politi foreløbig ikke oplevet alvorlige skader af stormen.

Nordjyllands Politi anbefaler fortsat folk til at undgår unødig udkørsel, men siden klokken 22 er der ikke indløbet meldinger om større uheld og væltede træer.

Til gengæld er spærringen af Søndergade i Hjørring på grund af et løsrevet stillads opretholdt.

De væltede træer i Nordjylland var mandag aften kort efter klokken 22 fjernet, så landevejene igen var farbare, men spærringen af Søndegade i Hjørring blev opretholdholdt på grund af et løsrevet stillads. Foto: Bent Bach

