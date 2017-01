DRONNINGLUND: Her kort inde i det nye er der fortsat mange, der forsøger at indfri nytårsforsætterne. Det gælder bl.a. ønsket om at motionere mere, og det mærker man i høj grad hos Loop Dronninglund. I sidste uge kunne stedet fejre et års fødselsdag.

- Der er altid meget travlt i januar, men hele det første år har faktisk været godt, fortalte Jimmy Nielsen, der sammen med Lotte Lynggaard er indehaver af Loop på Stationsvej.

- Vi har haft 1.200 igennem træningen i løbet af året, og det er bestemt tilfredsstillende. I januar har vi 120 om dagen, og det klinger så lidt af i løbet af året, men det første år har absolut levet op til vores forventninger, sagde Jimmy Nielsen, der på fødselsdagen serverede kaffe og kagemand med masser af kalorier, som man så senere kunne brænde af ved at give den en ekstra skalle i træningslokalet.

Træning i LOOP foregår som cirkeltræning ved 16 maskiner placeret i en cirkel. Man starter sin træning på en maskine et vilkårligt og ledigt sted i i cirklen og guides automatisk rundt ved hjælp af en lyd, der er indlagt i musikken. Der er 45 sekunder mellem lydene, og det betyder, at man typisk træner 40 sekunder på hver maskine, og bruger 5 sekunder til at skifte. Det anbefales, at man tager to omgange, så på 24 intense minutter har man opnået en træningsmængde, der ifølge LOOP giver mærkbare, positive resultater.