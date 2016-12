THISTED: Afskaf det det farlige vejkryds i Vilsund og anlæg i stedet en rundkørsel.

Sådan lyder opfordring fra Thisted-borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) på vegne af kommunen, lokale pendlere og transportør i et brev til trafikministeren og politikerne på Christiansborg.

"Der er i dag hverken lysregulering eller lignende foranstaltninger, som sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. Trafikken afvikles især vanskeligt når pendlingen er størst, og mange køretøjer fra de to færdselsårer mødes i Vilsundkrydset. Det har kostet mange trafikuheld hen over tid. Vejdirektoratet foreslår etablering af en rundkørsel, som skal sikre en bedre trafikafvikling. Samtidig reduceres risikoen for trafikuheld markant," skriver Lene Kjelgaard Jensen.

Hun understreger opfodringen med, at der i dag er en trafikbelastning i krydset med 8.600 køretøjer. Vejdirektoratet har allerede i dag karakteriseret krydset som "en sort plet" med forslag om at oprette en rundkørsel. Prisen på en sådan trafiksikring beløber sig umiddelbart til 5,2 mio. kr.