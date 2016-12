HJØRRING: En 55-årig mand fra Brønderslev skal tre år i fængsel, efter han torsdag blev kendt skyldig i fem gange at have krænket sin nu 25-årige steddatter seksuelt.

Han skal derudover betale 100.000 kroner til steddatteren i tortgodtgørelse.

Manden var oprindeligt tiltalt for op mod 15 tilfælde af seksuelle krænkelser. Det mente retten dog ikke, der var beviser for.

Afgørende vidneforklaringer

Den første episode fandt sted i mandens hjem, da steddatteren var 15-16 år gammel. Her drak den 55-årige steddatteren fuld og misbrugte hende seksuelt.

Siden da er manden dømt for at have krænket steddatteren fire gange, senest i 2011.

På grund af sagens alder er der ingen tekniske beviser i sagen. I dommen blev der derfor lagt vægt på vidneforklaringerne, hvor særligt steddatterens vejede tungt.

Ifølge anklager Kim K. Kristensen kunne steddatteren således give en detaljeret beskrivelse af overgrebene. En beskrivelse, som i øvrigt stemmer overens med det, hun tidligere har fortalt til andre - herunder Brønderslev Kommune.

På grund af steddatterens mentale udfordringer var beskrivelserne dog samtidig omfattet af en vis usikkerhed i forhold til, hvornår de skulle have fundet sted. Derfor valgte Retten også at frifinde den 55-årige i flere af anklageskriftets punkter, fordi man mener, steddatteren har blandet episoderne sammen.

Ankede dommen på stedet

Når sagen først kommer for retten flere år senere, skyldes det, at steddatteren aldrig anmeldte overgrebene.

Først i september i år begyndte sagen at rulle, da en nu 15-årig pige fortalte en socialrådgiver fra Brønderslev Kommune om en episode i mandens hjem, hvor hun påstod, at hun var blevet krænket af den tiltalte.

Det førte til, at Brønderslev Kommune anmeldte den 55-årige mand til poltiet, som i den forbindelse fik mistanke om, at mandens steddatter måske havde været ude for noget lignende. Og efter flere afhøringer hos politiet valgte Nordjyllands Politi altså at sigte den 55-årige.

Retten i Hjørring mente dog ikke, der var beviser for, at den 55-årige havde krænket den 15-årige pige, og han blev derfor frifundet.

Manden har fra starten nægtet sig skyldig i alle anklagepunkter.

Han ankede dommen på stedet og skal nu sidde varetægtsfængslet, indtil sagen kommer for retten igen.