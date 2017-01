BRØNDERSLEV: I denne weekend deltager Brønderslev Bokseklub i Viking Box Cup i Nørresundby med tre boksere. I fjervægt er det 14-årige Mansur Gaurgashvili, i letvægt Mohammad Malek Masoud, som ligeledes er 14 år og endelig i sværvægt, den 15 år gamle Bislan Khadsiabdulev.

- Bokserne skal forsøge at leve op til de fine resultater fra Vestjysk Box Cup for en måned siden, hvor sværvægteren Bislan Khadzhiabdulaev desværre ikke kom i kamp, men denne gang skulle der ifølge arrangørerne være andre tilmeldt i hans vægtklasse. Det er en stor turnering og da den ligger så tæt efter nytår har bokserne måttet træne mellem jul og nytår, så de er klar til at entre ringen i weekenden, fortæller klubbens træner, Erik Thrane.