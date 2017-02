RANUM: - Vi betegner sagen som opklaret.

Sådan lyder det fra politikommissær Preben Møller, der er leder af politiets efterforskningsenhed i Himmerland, efter tre drenge - to på 15 år og én på 16 år - har tilstået, at det var dem, der søndag aften stak ild til den tidligere svømmehal i Ranum.

Hallen, der nu ejes af Ranum Efterskole og som bruger den til blandt andet deres skatere, fik store skader.

- Siden branden har vi arbejdet intenst på at finde frem til gerningsmændene. Vi havde gode vidner, som kunne hjælpe os, og det resulterede i, at vi kunne anholde de tre drenge, som tilstod, fortæller Preben Møller.

Det var den ene af de 15-årige, der satte ild til halmballer inde i hallen, men da de to øvrige ikke gjorde noget for at stoppe ham eller anmelde branden efterfølgende, så er de nu også sigtet for forsætlige brandstiftelse. De har stiltiende accepteret.

De tre drenge er alle fra lokalområdet.

- Da de alle har tilstået, har vi sammen med vores jurist besluttet, at de ikke skal i grundlovsforhør, fortæller Preben Møller.

Der venter nu de tre drenge, der alle er over den kriminelle lavalder, et retsligt efterspil. Udover straf kan de se frem til et erstatningskrav fra forsikringsselskabet.