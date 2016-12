AALBORG: Efter de første meldinger om fem påsatte brande i Grønlænderkvarteret i Aalborg har Nordjyllands Politi ifølge vagtchef Henrik Beck justeret antallet op til seks.

Læs også: Fem påsatte brande på en halv time

De opstod alle inden for et tidsrum af en halv time sent onsdag eftermiddag og afstedkom en større indsats fra både Nordjyllands Beredskab og politiet.

Indsatsen førte til, at man ret hurtigt kunne pågribe en dreng og kort efter yderligere to. De er henholdsvis 11, 12 og 13 år. De afhøres i øjeblikket med deltagelse af de sociale myndigheder og i overværelse af deres forældre. Henrik Beck kan endnu ikke sige noget om resultatet.

Den første af drengene blev pågrebet af en borger, der havde set yderligere to drenge løbe derfra, og da politiet fik fat i drengen, førte det dem på sporet af de to andre.

- Lad os sige det på den måde, at det gav et fingerpeg om, hvor vi skulle lede, siger Henrik Beck.

Han oplyser, at det hele tilsyneladende begyndte med to brande på Ivigtutvej i henholdsvis en opgang og i en skraldespand.

Politiet modtog omkring ti minutter efter anmeldelser om tre brande på Hellevangen. Her var der antændt ild i en opgang, i en kælderskakt og endelig i en skraldespand.

Det sluttede med yderligere en udendørs brand på Sohngårdsholmsvej, hvor det altså lykkedes en borger at hanke op i en af de formodede gerningsmænd - eller "gerningsdrenge".

Da de er under den kriminelle lavalder, er det nu op til de sociale myndigheder at tage sig af det videre forløb.