THISTED: Tre personer fremstilles i dag kl. 12.30 for en dommer ved Retten i Holstebro.

Her vil politiets anklager Camilla Berg sigte personerne for handel med narkotika og fremsætte begæring om varetægtsfængsling.

De tre personer blev anholdt onsdag i Thisted.

På forhånd ønsker politiet i Thisted ikke at oplyse nærmere om sagen eller om de personer, der nu sigtes for salg af narkotika.

Grundlovsforhøret forventes ligeledes at blive gennemført for lukkede døre - og altså uden adgang for pressen.