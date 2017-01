THY: Thisted Taekwondoklub, Klitmøller Spejderne og Nordvestjysk Golfklub er nominerede til titlen som "Årets Forening 2016".

Vinderen bliver afsløret til Thy Awards fredag 3. februar.

- Det er glædeligt at konstatere, at det er blevet stadig sværere at nominere årets forening i feltet af 230 folkeoplysende foreninger, fordi flere og flere foreninger sætter fokus på udvikling og tilpasning til nye tiders krav, udtaler Ole Jørgensen, sektionsleder i Kultur- og Fritidsafdelingen i Thisted Kommune.

Ole Jørgensen udgør sammen med borgmester Lene Kjelgaard Jensen, formand for Børne- og Familieudvalget Poul Hvass Hansen og formand for Folkeoplysningsudvalget Steffen Kjær den komite, der udpeger årets forening.

Prisen som "Årets Forening" blev indstiftet i 2011, Den er tidligere gået til Thisted Svømmeklub, Bedsted KFUM Volleyball, Thisted Atlet Klub, Snedsted GIF og senest Thisted Badmintonklub.

Med prisen følger et beløb på 10.000 kroner.