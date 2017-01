THISTED: Årets tre nominerede til den fornemme pris Årets Talent 2016, som gives i forbindelse med Thy Awards fredag 3. februar er en god blanding af sportsgrene.

Christian Andersen fra Surfklubben Nasa i Klitmølller er nomineret for sine evner inden for SUP Surfing. Christian Andersen har på meget kort tid formået at udvikle sig som en seriøs udfordrer til den lokale verdensmester, Casper Steinfath.

Emilie Christensen, som er volleyballspiller Bedsted KFUM Volley, har på trods af sin unge alder, formået at springe, smashe og serve sig lige ind i hjertet af volleyball Danmark. Selv om hun endnu ikke helt har alderen til det, er hun i kraft af sit talent og sin ihærdige fight allerede fast spiller på Bedsteds 1. divisionshold, hvilket i sig selv er en kæmpe præstation. Ikke nok med dette er hun for nyligt udtaget til bruttolandsholdstruppen for hendes ungdomsårgang, og kan dermed betegnes som én af de helt store volleyballtalenter i Danmark.

Allan Toft Hansen er den sidste af de tre nominerede. Han har med sin størrelse, hurtighed, og evne til at placere sig på de rigtige steder på banen været med til at løfte niveauet på Mors-Thy Håndbold. Han er en fast bestanddel af ungdomslandsholdene i regi af Dansk Håndbold Forbund, og har på trods af sin unge alder formået at blive en afgørende faktor for Mors-Thy i den danske håndboldliga.

pd