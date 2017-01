HJØRRING: Tre unge mænd skal henholdsvis fem og tre måneder i fængsel, efter Retten i Hjørring har kendt dem skyldige i grov vold mod en 43-årig mand.

Episoden fandt sted 18. september sidste år, hvor de tre unge mænd faldt i snak med den 43-årige på værtshuset "Hyggekroen" i Pandrup.

Da værtshuset lukker, beslutter de sammen at tage videre til en morgenfest. Her afslører den 43-årige, at han har medbragt en mindre foldekniv, og i løbet af natten truer han flere gange gæster til festen og bliver derfor bedt om at forlade adressen.

I løbet af natten beslutter de tre unge mænd sig dog for at opsøge den 43-årige, som de finder gående langs med landevejen uden for Pandrup.

Her slår de ham flere gange på kroppen med et jernrør, ligesom de både slår og sparker den 43-årige i hovedet og på kroppen, inden de til sidst forlader manden i rabatten.

Der er tale om to 22-årige og en 24-årig mand, alle fra Pandrup.

I retten erkendte de tre at have slået manden. De nægtede dog, at der var tale om grov vold.

Til stede i retten var også den 43-årige, som var sigtet for de trusler, han havde fremsagt samme aften. Også han blev kendt skyldig og fik 30 dages betinget fængsel.

De modtog alle dommen.