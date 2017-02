BRØNDERSLEV: Politiet advarer mod tricktyve, som snyder i forbindelse med køb af Oddsetkuponer. Søndag lige efter klokken 14 blev en kvindelig ekspedient i Føtes i Brønderslev snydt af en mandlig kunde, som angiveligt ville købe og tjekke Oddsetkuponer.

Men undervejs i handlen gik dankortterminalen ned og samtidig ville kunden pludselig have tjekket nogle andre Oddsetkuponer. Da han var gået kunne ekspedienten konstatere, at hun var blevet franarret en kupon til en værdi af 1000 kroner.

Danske Spil har dog allerede annulleret kuponen, så tyven ikke får noget ud af sit trick. Men politiet vil godt advare andre ekspedienter mod denne form for tricktyveri.

- Der er åbenbart nogle, der bevidst kan få dankortterminalen til at gå ned, for derefter at udnytte situationen til at snyde ekspedienten. Så vores råd er, at man skal skynde sig at få tilkaldt noget ekstra personale, som kan hjælpe med at holde øje, hvis dankortterminalen går ned. Man kan også fortælle kunden, at man lige skal ringe til banken, inden man foretager sig yderligere, forslår politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn.