THISTED: Medarbejderne i Thisted kommune er godt tilfredse med deres arbejdsplads, de er for langt de flestes vedkommende stolte af at sige, at de er ansat hos Thisted Kommune og så er de villige til at anbefale kommunens som arbejdsplads overfor andre.

Det er nogle af tendenserne i en undersøgelse af, hvordan Thisted Kommunens omkring 4.500 medarbejdere trives på deres job.

82 procent har svaret, og undersøgelsens overordnede resultat viser, at medarbejderne i Thisted kommune overordnet set trives bedre på jobbet end tilfældet er for gennemsnittet af landets kommuner.

- Samlet set giver undersøgelsen et godt billede af forholdene, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen, formand for kommunens hoved MED-udvalg om undersøgelsen.

Han tilføjer, at undersøgelsen giver et overordnet billede, men at der er spredning i besvarelserne, når der ses nærmere på svarene.

- Nogle områder og institutioner er mere udfordret end andre. Nu skal undersøgelsens resultater nærstuderes og der skal laves en plan for de indsatser, det er nødvendigt at lave, siger kommunaldirektøren, der kalder undersøgelsen et redskab i det fortsatte arbejde med at udvikle Thisted Kommune som en god arbejdsplads.