ARDEN: Lastbilchauffører fra det meste af nord- og midtjylland kæmpede lørdag for 10. gang ved et fodboldstævne i Arden Hallerne.

Her sætter truckere hvert år hinanden stævne for at spille en omgang fodbold, men i lige så høj grad for at have nogle hyggelige timer.

Det er et hold på fire gutter, der står bag arrangementet. Det er Jørgen "Pot" Pedersen, Søren Poulsen, Dennis Madsen og Søren Hjort "Banjo".

Stævnet sluttede lørdag aften med fællesspisning i hallen.