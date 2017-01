BRØNDERSLEV: Motivation i medvind og modvind. Det er temaet på torsdag, når tidligere landsholdstræner i håndbold, Ulrik Wilbek, går på scenen ved årsmødet i SvineRådgivningen i LandboNord. Det sker på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

Og landmændene har oplevet både medvind og modvind. For tiden er der lys for enden af tunnelen.

Der bliver beretninger ved formand for Svinebrugsudvalget, Torben Farum, og chefkonsulent Merete L. Andersen.

Dyrlæge og afdelingsleder i Seges, Bent Nielsen, har et indlæg "Hold Danmark fri for svinepest". Svineproducent Søren Søndergaard fortæller om sin motivation for at være svineproducent. Han er næstformand i Sagro samt Landbrug & Fødevares svineproduktion.