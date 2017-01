FREDERIKSHAVN: TV2 søger nu midler fra den såkaldte Public Service Pulje til at producere en ny sæson af tv-serien Norskov, der blev optaget i Frederikshavn.

Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune har tidligere givet tilsagn om økonomisk støtte til en fortsættelse af tv-serien, men TV2 har brug for yderligere ekstern finansiering, hvis det skal lykkes at lave en anden sæson.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Uden penge ingen ny sæson

TV 2 vil ud over en anden sæson af Norskov også forsøge at finde penge til at lave miniserierne Lykke-Per og Krigen.

- Ingen af disse tre tv-serier kan realiseres uden betydelig støtte udefra, siger TV 2’s fiktionschef Katrine Vogelsang i pressemeddelelsen.

Folketinget har valgt at tildele 23 millioner kroner ekstra til Public Service Puljen i 2017, og TV 2 håber, at de kan få andel i nogle af disse penge, så de tre tv-serier kan komme til at rulle over skærmen i fremtiden.