SYRIEN: Tyrkiets udenrigsminister siger, at Tyrkiet og Rusland har til hensigt at være garanter for en våbenhvile i Syrien, så den ikke bliver krænket. Våbenhvilen skal træde i kraft inden nytår.

Han tilføjer, at alle udenlandske grupper, som er involveret i konflikten, må forlade landet.

- Det er udelukket for Tyrkiet at føre forhandlinger med den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, har haft konsultationer med sin russiske modpart, Sergej Lavrov, samt den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, om våbenhvilen.

Han siger, at der ikke er tale om nogle fælles russisk-tyrkiske operationer i Syrien, hvor begge lande er militært til stede.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu citerede onsdag flere kilder for, at Tyrkiet og Rusland var nået til enighed om, at en våbenhvile i Aleppo skal udvides til hele Syrien.

Denne våbenhvile blev indgået tidligere på måneden, efter at det syriske militær sammen dets russiske allierede vandt kontrol over hele den syriske storby.

Rusland, Iran og Tyrkiet har erklæret sig parate til at hjælpe med at mægle i forhandlinger om en fredsaftale. De tre lande har i Moskva fastlagt de grundlæggende principper i en fremtidig aftale.

Selve rammerne for de nye forhandlinger er ikke klare.

Forhandlingerne finder sted ud over de forhandlinger, som FN står for i Genève. USA vil ikke have nogen direkte rolle.

Den tyrkiske udenrigsminister, kritiserer torsdag USA på ny. Han siger, at amerikanerne ikke yder Tyrkiet luftstøtte i Syrien på grund af pres fra kurdiske militser, som er fjender af Tyrkiet.

- USA giver helt klar våben til den kurdiske YPG-milits i Syrien, siger han.

Mens YPG-militsen i Syrien er en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat, betragter Tyrkiet militsen som en forlængelse af det forbudte, militante Kurdistans Arbejderparti, PKK.

Tyrkiets hær gik i august ind over den syriske grænse for at få trængt Islamisk Stat og kurdiske militser tilbage til et område øst for floden Eufrat.

/ritzau/Reuters