20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

Amri havde gemt telefonnummeret på den anholdte i sin telefon. Der er flere ting, som tyder på, at han kan have medvirket til angrebet.

Oplysningerne om, at Anis Amri måske havde en kontaktmand, kommer godt en uge efter angrebet på julemarkedet i det centrale Berlin.

Tysk politi er fortsat talstærkt på gaden i Berlin - her ved Brandenburger Tor - forud for nytårsfestlighederne i byen. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies