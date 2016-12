TYSKLAND: Anis Amri, som menes at stå bag angrebet mod et julemarked i Berlin, bad en trosfælle bede for ham og tog en selfie, inden han kørte en lastbil ind i julemarkedet.

Det rapporterer tysk tv ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Min bror, alt er i orden, hvis gud vil. Jeg er i bilen nu, bed for mig min bror, bed for mig, skrev den 24-årige tunesisk-fødte Anis Amri.

Derpå sendte han endnu et billede af sig selv fra lastbilens førerhus, meddeler den tyske tv-station WDR.

Anis Amri havde desuden et omfattende netværk af kontakter i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen og især i Dortmund, oplyser WDR.

Han har besøgt omkring et dusin moskeer i storbyen og havde ifølge tv-stationen sin egen nøgle til byens koranskole, skriver dpa.

Tyske myndigheder har oplyst, at han har rejst meget mellem sin bopæl i Berlin og Nordrhein-Westfalen.

Anis Amri menes at stå bag angrebet mod julemarkedet i Berlin mandag 19. december. Han styrede den 40 ton tunge lastbil direkte ind i juleboder og gæster.

Angrebet kostede 11 mennesker livet foruden den polske lastbilchauffør Lukasz Urban, mens 50 andre blev kvæstet.

Derpå flygtede tuneseren til Italien, hvor han blev skudt af en politipatrulje i den nordlige del af Milano 23. december.

/ritzau/dpa