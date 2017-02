AALESTRUP: Efter et delvist mislykket forsøg på at stjæle nogle tromler med jernspåner samt en del kobberplader fra Fjelsø Enterprise på Testrupvej i Aalestrup, efterlyser Nordjyllands Politi ejeren af en Manitou truck, som tyvene efterlod på stedet.

De havde nemlig medbragt trucken til at læsse de stjålne ting på den trailer, de havde spændt efter en stor, mørk 4-hjulstrækker, de ankom til stedet i. Det skete lidt før klokken fire tidligt onsdag morgen, og her gik de i gang med at læsse tromlerne og pladerne på traileren. Imidlertid blev de opdaget af nogle morgenduelige medarbejdere fra et firma i nærheden, hvorefter tyvene tog flugten, inden de havde nået hverken at få trucken om bord på traileren eller spændt tingene fast. To af tromlerne med jernspåner væltede ned fra traileren, og spånerne blev spredt over at større stykke vej.

Politiet formoder, at den medbragte Manitou truck er stjålet et eller andet sted i nærheden, men ved ikke hvor, så man vil gerne i kontakt med ejeren. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.

Efterfølgende måtte Falck i gang med at rydde op på Testrupvej, så jernspånerne ikke fik punkteret halvdelen af Aalestrups biler.

Der er ikke noget signalement af gerningsmændene.