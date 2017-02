FREDERIKSHAVN: Lokalpoliti i Frederikshavn leder efter en mand med blå cowboybukser, sort jakke og styrthjelm, som er kørende på en scooter. Han er blevet set stjæle fra et udstillingsvindue hos Teliabutikken i Frederikshavn natten til søndag.

Klokken 03.04 blev ruden til butikken smadret med to sten. Et vidne så manden på scooteren række ind og stjæle diverse ting, som han puttede i lommen, oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn. Vidnet råbte tyven an og det fik ham til at stikke af fra stedet. Det er endnu ikke gjort op, hvad der præcist er blevet stjålet fra Teliabutikken.