VENDSYSSEL: Effektiv kontrol har åbenbart begrænset tyvfiskeriet i Ryå.

Formand for Brønderslev Lystfiskeriforening, lærer Jens Andersen, Vrå, fortæller, at foreningens opsynsmænd har været særdeles aktive i fiskevandene.

- Der er foretaget 91 opsynsture. Der har ikke været de store problemer med tyvfiskeri.

- Det eneste, der indikerer, at der kan være foretaget nogle ulovligheder, er der ved Blokhusvejbroen er fundet en tømmerflåde ved Blokhusvej-broen. Vi tror, at den er lavet til at transportere tyvfiskere ud til steder, hvor man kan sætte garn over åen.

- Samme sted blev der også fundet en stjålet trailer, som man havde kørt tømmerflåden ud på, fortæller Jens Andersen til NORDJYSKE.

Fiskerikontrollen har været på en del inspektionsture, men er heller ikke stødt på ulovlige net i stort omfang.

Der har gennem flere år været problemer med ulovlige net, specielt i området syd for Den Hvide Bro.

Jens Andersen fortæller videre, at der ikke i år blevet taget lystfiskere med manglende betaling af fisketegnsafgiften.

- Denne afgift går jo til at finansiere fiskeplejen i Danmark, så det er jo godt, at der kommer mange penge i kassen.