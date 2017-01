REBILD: Under mottoet "Rebild Kommune skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder" stiller Det Konservative Folkeparti med stort set uændret hold ved efterårets kommunalvalg.

De fire spidskandidater fra sidste valg, Lene Aalestrup (borgmesterkandidat), Holger Petersen, Bjarne Villadsen og Flemming Knudsen, har alle indvilget i at genopstille til november.

Det konservative hold skaffede ved sidste kommunalvalg en fremgang fra et til to mandater, og ambitionerne denne gang er endnu større, afslører Karen Eriksen, Støvring, i sin egenskab af formand for Rebild Konservative.

Hun glæder sig samtidig over, at det er lykkedes at holde sammen på holdet fra for fire år siden.

- I hele perioden siden sidste kommunalvalg har vi fortsat det samarbejde, der blev etableret under valget til hjælp og støtte for vore byrådsmedlemmer, så vi har virkelig noget at bygge videre på.

- Vi vil fortsat som de ægte borgerlige sætte et aftryk på Rebild Kommunes fremtid både som et godt sted at bo, men også som et sted hvor man kan udfolde sig som erhvervsliv og med et stort og aktivt fritidsudbud. Og det er vigtigt for os, at der er vægt bag udtrykket "uanset alder".

- Det understreger betydningen af, at Rebild Konservative vil en sund borgerlig udvikling for alle borgere i vores kommune, lyder det fra den lokale partiformand og de fire spidskandidater.

Der vil i de kommende måneder blive arbejdet videre med at tilrettelægge partiprogrammet for det kommende valg og færdiggøre opstillingslisten, som også forventes at få tilført deltagelse fra Konservativ Ungdom.