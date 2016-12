INDLAND: 75.490 danskere er krøbet i skattely i udlandet og skylder den danske stat milliarder af kroner i skat, moms, afgifter og andre restancer. Siden 2013, da der var 58.653 skatteskyldnere i udlandet, er tallet således steget med knap 17.000 personer, der har en større eller mindre gæld, som de ikke betaler til den danske statskasse.

Det viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået. Aktindsigten viser også, at en stor del af Skats inddrivelse over for skatteskyldnerne i udlandet de seneste tre år nærmest er gået i stå. Mens Skat i 2013 bad de udenlandske skattemyndigheder om hjælp til inddrivelse 780 gange, havde Skat i år frem til september kun forsøgt at inddrive den store skattegæld hos 19 danskere i udlandet.

En stor del af den manglende inddrivelse forklares med det uduelige og katastrofale it-system EFI hos Skat, der sidste år blev skrottet. På den baggrund har Skat også oplyst, at en række oplysninger omkring inddrivelsen på grund af det skrottede it-system ikke kan udleveres. Således er det heller ikke lykkedes for Skat i løbet af december at kunne udlevere tallene over, hvor stor udlandsdanskerens samlede skattegæld er. I 2008 var gælden på omkring 5,5 milliarder kroner.

JydskeVestkysten ville gerne have haft en forklaring på den bekymrende udvikling hos Skats nye inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen, Skats øverste direktør samt chefen for international inddrivelse i Skat, men trods adskillige henvendelser og rykkere via Skats presseafdeling er det ikke lykkedes.

Regeringspartiet Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, erkender de store problemer med inddrivelsen:

- Vi har et kæmpeproblem, og det går ikke så hurtigt, som vi gerne ville, siger hun og tilføjer, at hun har tiltro til, at styrkelsen af Skat og inddrivelsesområdet de kommende år vil løse problemerne.

Socialdemokratiets skatteordfører, sønderjyske Jesper Petersen, er overrasket over den dramatiske stigning i udlandsdanskere, der skylder skat:

- Som alt andet med Skat er det jo deprimerende læsning, for det er jo penge, der kommer til at mangle i den fælles kasse til at kunne drive vores velfærdssamfund, siger Jesper Petersen.

At antallet af skyldnere i udlandet bare bliver ved med at stige, møder også kritik fra en af landets førende skatteeksperter, som JydskeVestkysten har fået til at se nærmere på tallene i aktindsigten fra Skat.

Og han mener, at Skat har håndteret opgaven med at inddrive gælden fra udlandsdanskere utilfredsstillende.

- Det her viser, at den danske skattemyndigheds måde hverken er en effektiv eller seriøs måde at inddrive skat på. Det er ikke tilfredsstillende.

- Jeg ville ikke være tilfreds, hvis det var mit bogholderi, der agerede sådan og ikke rigtig gjorde noget for at få pengene i kassen, siger Torben Bagge, skatteadvokat og partner hos TVC Advokatfirma, og uddyber:

- Det er dyrt, hvis Skat bare sidder på hænderne og ikke kommer i gang, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) den 22. december med begrundelsen, at ministeren var gået på juleferie, og endvidere meddelte hans pressechef, at den manglende inddrivelse er Skats ansvar og ikke noget politisk.