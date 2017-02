FREDERIKSHAVN: Antallet af turistovernatninger er steget i Frederikshavn Kommune. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Alt tyder nu på, at 2016 slår rekord i turisterhvervet med en omsætning, der kommer over 2 milliarder.

Flere turister besøger Toppen af Danmark, og flere bliver og overnatter. Samlet set er overnatningstallene for Frederikshavn Kommune steget med 3,5 procent. Det betyder, at 2016 ser ud til at blive året, hvor Frederikshavn Kommune for første gang runder to milliarder i turismeomsætning, vurderer Turisthus Nord.

- De stigende overnatningstal er et virkelig flot resultat, som turisterhvervet ikke er kommet sovende til. Jeg kan mærke det, når jeg kommer rundt i kommunen, at optimismen er smittende, og at der arbejdes hårdt for sagen. Når vi så ser, at vi lykkes med vækstsporet Turisme, som Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord gør en stor indsats for at markedsføre og videreudvikle, så er det klart, det er noget, vi er stolte af. Turisterhvervet er en kæmpe økonomi, og sådan nogle har det jo med at tiltrække mere, så godt gået til erhvervet, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Flere gæster

Hotellerne alene står for en fremgang på 6,7 procent flere overnatninger. Og selvom hotelvæksten i flere andre nordjyske kommuner er procentvis højere, så er antallet af overnattende i hotelsengene, altså relativt set flest i Frederikshavn Kommune, med cirka 25.000 flere gæster. Vandrehjemmene står for sin stigning. Og også overnatningstallene for campingpladser og feriehuse går frem, med henholdsvis 1,4 procent og 3,5 procent. Særligt for campingpladsernes vedkommende er det et udmærket resultat, set i lyset af at Region Nordjylland samlet set går tilbage med 0,4 procent. Frederikshavn Kommunes campingovernatninger udgør samlet set en fjerdedel af alle nordjyske campingovernatninger.

- Det er tydeligt, at de korte ferier vinder frem, og her står Frederikshavn Kommune stærkt. Vi mener, vi har noget af det bedste at tilbyde besøgene med vores unikke natur, gode overnatningsmuligheder, højt serviceniveau og indkøbsmuligheder. Og kombinationen rammer rigtig godt det, som turister efterspørger for tiden. Vi har overhalet Jammerbugt Kommune, og er nu den største campingkommune i Nordjylland, og det er vi stolte af. Men vi hviler ikke på laurbærrene.

- Vi har stadig flere nye satsninger, blandt andet på erhvervsturisme, som vi også har forventninger til. For at understøtte erhvervet har vi valgt at satse markant på online markedsføring, og det kan vi se giver pote, siger formand for Turisthus Nord, Ulla Mosich.