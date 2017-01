Landets billigste hus i Nordjylland - se det her

Det er aftalt, at de aftaler, der er fra det de eksisterende udvalg, skal gennemføres.

BRØNDERSLEV: Strukturen i Brønderslev Menighedsråd skal sikkert slankes. Menighedsrådet har nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der skal komme med forslag til menighedsrådets februar-møde.

