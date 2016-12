Uheld gav gener for trafikken

Uheld gav gener for trafikken

De første meldinger gik på, at der ikke skulle være tale om alvorlig personskade, oplyser vagtchef Henrik Beck.

En ældre bilist ramte to fodgængere. Det var i Vesterbrogade, og politiet ledte trafikken over Nørresundby Torv.

NØRRESUNDBY: Torsdag eftermiddag skete der et trafikuheld i Nørresundby, som gav en del trafikale udfordringer.

To fodgængere ramt af bilist i Nørresundby

