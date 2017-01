HJØRRING: Onsdag godt middag skete der et færdselsuheld i Bispensgade i Hjørring. En bil holdt tilbage for fodgængere i et fodgængerfelt, men det overså en anden bilist - en 26-årig mand fra Hjørring. Han kørte op bag i den ventende bil, hvor to personer efterfølgende blev kørt til tjek på sygehuset for nakkesmerter. Politiet tog en narkotest af den 26-årige, og han blev kort efter sigtet, da der var cannabis i blodet.tn