Trafikuheldet skete ved 21-tiden, hvor manden i bil kom kørende ad E39 mod nord. Pludselig mistede han kontrollen over bilen, som snurrede rundt og ende i rabatten.

VESTBJERG: En mandlig bilist måtte torsdag aften til tjek på skadestuen for mulig hjernerystelse, efter han kørte galt på motorvej E39 nær frakørslen til Vestbjerg.

