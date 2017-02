BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Det er populært blandt unge i Brønderslev Kommune at bruge snus. Problemet har været tiltagende gennem de seneste to måneder, og problemet er nu så omfattende, at Nordjyllands Politi og SSP-udvalget i Brønderslev Kommune har valgt at sende et opråb ud til samtlige forældre til elever i 5.-10. årgang.

Aalborg Kommune har efterfølgende valgt at gøre det samme, da problemet også her er udbredt.

- Problemet er opstået på en skole i Brønderslev, og det har så bredt sig til flere skoler, fortæller formand for SSP-udvalget i Brønderslev Kommune, Tina Tranekær Pehrson.

I SSP-udvalget kender man ikke det eksakte omfang.

- Vi troede, at det måske kunne være en mindre gruppe, men vi har konstateret, at fænomenet er mere udbredt end vi havde regnet med.

Leder af nærpolitistationen i Brønderslev, vicepolitikommissær Kaj-Verner Jensen, fortæller til NORDJYSKE, at der ved skoler er fundet en del poser med brugt snus.

Kaj-Verner Jensen er politiets repræsentant i SSP-udvalget.

Tina Tranekær Pehrson er forundret over, at de unge tager snus.

- Jeg har ikke prøvet det, men jeg kan da forstille mig, at det smager forfærdeligt. Jeg tror, at unge tager det, fordi det er anderledes og spændende..

- Snus indeholder nikotin, som i cigaretter, så det kan være det, de unge tragter efter.

Bødestraf

Kaj-Verner Jensen fortæller, at straffen for at sælge snus er en bødestraf.

- Der er endnu ikke i Danmark givet én eneste bøde for salg af snus, men det kan være, at vi bliver de første, siger Kaj-Verner Jensen.

- Egentlig er det Sikringsstyrelsen, der administrerer loven, men de kan indstille til politiet, at der gives en bøde. Det er kun personer over 15 år, der kan straffes med bøde. Yngre kan ikke straffes.

- Vi kan måske blive de første i Danmark, der udsteder en bøde.

Ifølge Kaj-Verner Jensen tager politiet imod anmeldelser.

Salg forbudt

Siden 1. januar i år har det været forbudt at sælge snus i Danmark.