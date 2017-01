HOLSTEBRO: To får har mistet livet vest for Holstebro, og mistanken rettes nu mod en ulv, der skal befinde sig i området.

De to får blev fundet af fårehyrden Peter Helén fra lammeproducenten Storålam.

- Et får var slået ihjel, og et andet var så dårlig, at jeg måtte skyde det, oplyser han i en skriftlig meddelelse.

Fårene besigtiges af en ulvekonsulent tirsdag morgen. Hvis det viser sig igen at være en ulv, der er på spil, vil det være tredje gang på få måneder, at får i området mister livet efter angreb fra rovdyret.

I midten af oktober mistede fire får livet ved et ulveangreb ved Idom. I slutningen af november blev fem får dræbt på Kronheden ved Ulfborg.

Naturstyrelsens ulvekyndige har ved begge tilfælde vurderet, at der var tale om ulveangreb. Der er derfor udbetalt erstatning til fårenes ejer.

De to tilredte får fra det seneste angreb blev fundet på Carlsberg Hede ved Idom. Det ligger ved Blæsbjergvej op til hovedvejen mellem Holstebro og Ulfborg.

/ritzau/