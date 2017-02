MORS-THY: Endnu en af spillerne fra Mors-Thy Håndbolds talenttrup tager springet til ligaholdet i næste sæson.

Nicolaj Spanggaard, 20-årig bagspiller, der i år optræder for ligareserverne i 2. division, har underskrevet en kontrakt, der gælder et år frem til sommeren 2018.

- Jeg har spillet i HF Mors og Mors-Thy Håndbold i seks år, hvor jeg har fulgt ligaholdet tæt. Det har været en målsætning for mig at udvikle mig i retning af ligaholdet, og det er en drøm, som nu går i opfyldelse, lyder det fra en glad Nicolaj Spanggaard.

Han beskriver Mors-Thy som en klub med et stort fællesskab og omgivet af en stor håndboldinteresse. Og så ser han frem til at træne under kommende ligatræner Søren Hansen.

- Jeg synes, at det er spændende og tiltalende med en ny træner, som gerne vil bruge unge spillere, og jeg håber, at jeg kan gøre mig fortjent til at bidrage på ligaholdet - ellers er forventningen, at jeg bliver en af de bærende kræfter på 2. division og selvfølgelig forhåbentligt får spilletid på ligaen, siger han.

Det forventer man også i Mors-Thys ledelse. Kommende sportschef Henrik Hedegaard beskriver den unge højreback som en af profilerne på 2. divisionsholdet.

- Vi har udset ham til at være gardering for Marcus Dahlin på højre back, hvor han har gode kompetencer i begge ender af banen. Han dækker godt op og er en god gennembrudsspiller, lyder skudsmålet.

- Endnu engang er det en spiller fra vores eget talentarbejde, som har fundet vej til ligatruppen, hvilket er en af de ting, vi tilstræber, så det er selvsagt dejligt, når det lykkes, tilføjer Henrik Hedegaard.

Den unge højreback, der siden udlejningen af Rasmus Søby til Fredericia HK, allerede er tilknyttet ligatruppen, kom til HF Mors som førsteårs U16-spiller og havde inden da fået sin håndboldopvækst i Oddense-Otting og Skive fH. I denne sæson er det foreløbig blevet til 67 mål i 2. division - kun overgået af holdets topscorer, Peter Overgaard, med 80 mål for Mors-Thys andethold.