MARIAGERFJORD: En række billedkunstelever i Mariagerfjord Kunstskole får i den kommende måned mulighed for at føle sig som "rigtige kunstnere".

Kunstgalleriet ’Kunst Uden Rammer’ i Nibe har inviteret de unge fra fjordkommunen til at gæsteudstille i hele februar, og det vækker i sagens natur begejstring hos underviser Jane Wieben.

- Det er helt fantastisk, at vi kan indgå i et samarbejde med kunstgalleriet "Kunst Uden Rammer". Det giver eleverne en oplevelse fra den professionelle kunstverden og inspirerer dem endnu mere til at udfolde deres egen kreativitet, fremhæver hun.

14-årige Loretta fra Hobro er en af de kommende gæsteudstillere i Nibe, og hun er spændt på, hvordan det bliver at have et værk med på kunstudstillingen.

- Det er fint nok, at folk kan se, hvad man har lavet, men jeg er lidt nervøs for, om folk nu også kan lide det, bemærker hun.

Kunstudstillingen, som billedkunst-eleverne fra Mariagerfjord skal deltage i, er en censureret udstilling. Dvs. en udstilling, hvor elevens værker skal udvælges for at komme med på udstillingen.

Eleverne fra Mariagerfjord Kulturskole har selv valgt op til tre af deres værker, som de har videregivet til deres underviser Jane Wieben, og hun har derefter udvalgt de værker, som skal med på udstillingen i Nibe.

Udstillingen varer fra 3. februar til 3. marts, og der er fernisering lørdag 4. februar kl. 10-12.

Galleriet i Nibe drives i et samarbejde mellem seks faste kunstnere, som hver især arbejder i eget atelier og udstiller i et inspirerende fællesskab.