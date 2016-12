HADSUND: En 23-årig mand kom uheldigt af sted, da han lidt over midnat torsdag 29. december ville køre i bil fra et sommerhus i Vidjeparken. Manden bakkede i stedet for at køre frem, og påkørte sommerhuset, hvor fem andre unge mænd, som han havde været i selskab med, befandt sig. Politiet blev indblandet og sigter den unge mand for at have kørt bil i en tilstand, hvor han var påvirket af euforiserende stoffer.